Politie toont beelden van gewapende overvallen in Roosendaal

De buit was minimaal, de daders namen contant geld en wat sigaretten mee. De overvallen vonden plaats op een tabakswinkel aan de Kroevenlaan (16 november), een tankstation aan de Vijfhuizenberg (21 november) en wederom een tankstation aan de Antwerpseweg (26 november).

Gewelddadige overvallers

De politie maakt zich zorgen over het feit dat er bij alle drie de overvallen is geschoten en gedreigd is met een vuurwapen. Daarom worden maandagavond 28 november beelden van de overvallen getoond bij Bureau Brabant. Wordt u geconfronteerd met deze overvaller(s), benader hem/hen dan nooit zelf, maar bel direct 112. Heeft u informatie over een van deze zaken? Bel dan met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen. Bureau Brabant wordt maandag 28 november om 17.00 uur uitgezonden op Omroep Brabant.