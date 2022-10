Brute woningoveral Wassenaar in Opsporing Verzocht

De bestelbus is later op de dag teruggevonden op de Menkenlaan. Dit ligt op enkele kilometers afstand van de plek waar de woningoverval plaatsvond. In en rondom de woning aan de Konijnenlaan en op de vindplaats van de bestelbus op de Menkenlaan deed de politie een uitgebreid sporenonderzoek. De politie is op zoek naar drie mannelijke verdachten. Allen waren ze in het zwart gekleed en hadden bivakmutsen over het hoofd getrokken.

Daarnaast wordt een terugkoppeling gegeven van de resultaten uit de vorige uitzending van 18 oktober.

