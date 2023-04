Man aangehouden in onderzoek naar geweldsincidenten gemeente Purmerend

De man zit vast en wordt gehoord. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit en gaat na deze aanhouding volop verder met het onderzoek.

Geweldsincidenten

Op dinsdagavond 11 april rond 21.45 uur kreeg de politie een melding van een schietincident op de Belthoeve in Middenbeemster. Rond 04.30 uur op woensdag 12 april zijn er knallen gehoord aan de Boeierstraat. Aan de bewuste straat bleek de gevel en het raam van een woning beschadigd door kogelinslagen. Vermoedelijk is er ook vuurwerk afgestoken bij de voordeur van de woning. Op donderdagavond 13 april rond 22.50 uur werd een woning aan de Weverstraat beschoten. Vrijdagochtend 14 april rond 03.10 uur ging een explosief af bij een woning aan het Groenveld in Middenbeemster. Het onderzoek naar de genoemde incidenten is in volle gang. Ook wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen de incidenten.

Veiligheid

Er zijn maatregelen genomen om de rust terug te laten keren in de gemeente Purmerend. In de omgeving van de Groenveld in Middenbeemster zijn camera’s geplaatst en de woning werd gesloten. In de Boeierstraat zijn dezelfde maatregelen genomen en in de Weverstraat in Purmerend komt ook cameratoezicht.

Neem contact op

Heeft u meer informatie of camerabeelden en deze nog niet gedeeld met de politie? Dan komt de politie graag met u in contact via 0900-8844. Ook als u informatie heeft over de achtergronden van deze geweldsincidenten, neem dan alstublieft contact op met de politie. U kunt vertrouwelijk en anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2023074072

2023074122

2023075585

2023075627