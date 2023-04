Politie op zoek naar camerabeelden na reeks incidenten gemeente Purmerend

De gemeente Purmerend is de afgelopen week geconfronteerd door meerdere ernstige geweldsincidenten. Op dinsdagavond 11 april rond 21.45 uur kreeg de politie een melding van een schietincident op de Belthoeve in Middenbeemster. Rond 04.30 uur op woensdag 12 april zijn knallen gehoord aan de Boeierstraat. In deze straat bleek de gevel en het raam van een woning beschadigd te zijn door kogelinslagen. Vermoedelijk is ook een brandbom afgestoken bij de voordeur van deze woning. Op donderdagavond 13 april rond 22.50 uur werd een woning aan de Weverstraat beschoten. Vrijdagochtend 14 april rond 03.10 uur ging een explosief af bij een woning aan het Groenveld in Middenbeemster. In de nacht van zondag 16 april op maandag 17 april is een explosie geweest bij een woning aan de Weverstraat in Purmerend. Om 01.17 uur kwam de eerste melding binnen. Vlak na de explosie ontstond een brand bij de woning.

Uit het onderzoek dat al loopt naar de incidenten in Purmerend en Middenbeemster blijkt dat het gaat om een crimineel conflict. Extra wrang is dat de bewoners van het huis op de Weverstraat daar niets mee te maken hebben. Het onderzoek naar de genoemde incidenten is in volle gang. Ook wordt onderzocht naar verbanden tussen de incidenten.

Getuigenoproep/camerabeelden

De politie doet graag een beroep op buurtbewoners en bewoners uit omliggende straten om op hun deurbelcamera’s of camera’s in hun auto te kijken of er rond de tijdstippen van de incidenten beelden zijn opgenomen. Die willen we dan heel graag ontvangen. Camerabeelden kunnen via dit formulier worden ge-upload: www.politie.nl/upload. Als dit niet mogelijk is dan kan ook een afspraak gemaakt worden via 0900-8844.

TGO gestart

Een TGO-onderzoek is een opsporingsonderzoek dat wordt uitgevoerd door een Team Grootschalige Opsporing (TGO). Het TGO is een tijdelijke organisatiestructuur van politie en Openbaar Ministerie (OM) wat is ingericht voor de aansturing van complexe rechercheonderzoeken met een grote maatschappelijke impact.

De eerste dagen van een onderzoek wordt onder andere buurtonderzoek gedaan, camerabeelden in de directe omgeving worden gezocht en uitgekeken, rechercheurs verhoren onder meer vrienden, familie en bekenden van de slachtoffers en getuigen. Daarnaast onderzoeken de forensische recherche sporen en aanwijzingen, zoals vingerafdrukken, voetafdrukken, DNA-materiaal en voorwerpen die op de misdaadplek zijn gevonden. In het laboratorium onderzoeken rechercheurs deze 'stille getuigen' of ze in relatie staan tot mogelijke verdachten. Op basis van scenario’s wordt het onderzoek voortgezet: wie kan het gedaan hebben en waarom?

Verdachte zit nog vast

Zaterdag 15 april is in Amsterdam een 20-jarige man uit de gemeente Purmerend buiten heterdaad aangehouden. De man zit nog vast en wordt later deze week voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.

