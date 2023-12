Cyberonderzoek leidt tot nieuwe aanhoudingen: 82-jarige vrouw tweemaal opgelicht door dezelfde dader.

De politie kwam de verdachten op het spoor door eerdere aanhoudingen (21 november) in een lopend fraudeonderzoek. Hierbij werd een 5-tal mannen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij oplichting van adverteerders op Marktplaats. Door verder onderzoek op één van de eerder aangehouden verdachten, een 18-jarige man uit Utrecht, kwam de politie deze verdachten op het spoor. Een 21-jarige man en een 28-jarige man uit Maarssen.

In de auto van de aangehouden 18-jarige verdachte vond de politie een mobiele telefoon en enkele sieraden. Deze bleken afkomstig van een 82-jarige vrouw uit Wassenaar. De vrouw bleek 20 november gebeld te zijn door iemand die zich voordeed als bankmedewerker en als iemand van de politie. Zij heeft toen de zogenaamde ING-medewerker, die later aan de deur kwam, al haar sieraden ter waarde van 30.000 á 40.0000 euro meegegeven. Ook heeft ze haar bankpassen met pincodes en telefoon met code afgestaan. Diezelfde avond is er geld van haar rekening gepind en zijn er via mobiel bankieren goederen besteld.

Alle drie de bovengenoemde verdachten worden verdacht van betrokkenheid bij deze oplichting en diefstal.

Herhaling

Het slachtoffer is in april dit jaar ook al opgelicht, waarbij er voor ruim 4.000 euro van haar bankrekening is weggenomen. De 18-jarige man wordt ook verdacht van dit feit. Zo zou hij hetzelfde oudere slachtoffer in één jaar tijd twee keer hebben opgelicht.

Hoe voorkom ik dat ik slachtoffer word van telefonische oplichting?

Tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt? politie.nl.

Toch slachtoffer geworden? U bent helaas niet de enige. Doe altijd aangifte bij de politie. politie.nl

Meer informatie? Kijk op politie.nl onder telefonische oplichting.