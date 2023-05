Schietincident in woonwijk op klaarlichte dag

Op klaarlichte dag, midden op straat in een Roosendaalse woonwijk waren meerdere schoten te horen. De kogels raakten een 27-jarige man. Hij werd zes keer beschoten in zijn bovenlijf, onder meer in zijn hals. In het onderzoek kwamen twee verdachten in beeld. In de uitzending worden deze beelden getoond die vlak na het schietincident zijn gemaakt.

Korter programma

Opsporing Verzocht kent de komende weken een zomerprogrammering. Dat betekent dat een uitzending korter is dan je gewend bent. Het programma duurt ongeveer een kwartier. ‘Normaliter was er een lange zomerstop voor het programma, maar anders dan vorig jaar is er nu ruimte in de programmering. 'Daardoor kunnen we tot en met 27 juni elke dinsdag een verkorte uitzending brengen’, vertelt Jan Thijs van Hemmen van Team Opsporingscommunicatie. ‘Hierdoor kunnen we een groot publiek blijven bereiken voor onder meer urgente zaken.’ De uitzendingen worden verzorgd vanuit Utrecht.

In de ‘zomereditie’ zijn, gezien de korte uitzendtijd, geen vaste onderdelen zoals reconstructies te zien. Na 27 juni gaat de zomerstop in. De gebruikelijke uitzendingen van Opsporing Verzocht zijn weer te zien vanaf dinsdag 29 augustus.



Alle zaken in de uitzending

- Amsterdam; Pinnen met gestolen pas

- Roosendaal; Schietincident

- Alkmaar; Ongeregeldheden voetbalwedstrijd AZ- West-Ham United

- Utrecht; gevonden explosief

- Wageningen; overval tankstation

- Katwijk; schietincident met dodelijk slachtoffer

- Landelijk: tonen gestolen spullen

- Ermelo: snelkraak bij juwelier

Uitzending

Opsporing Verzocht is dinsdag 30 mei 2023 te zien om 21.05 op NPO2. Het programma wordt woensdag 31 mei om 13.20 uur herhaald op NPO2 en is terug te zien via NPO Start.