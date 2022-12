Babbeltrucs in Opsporing Verzocht

In eerste instantie worden de bewoners gebeld met de mededeling dat er een onderzoek is ingesteld naar bezittingen van de slachtoffers. Vervolgens komen de personen die zich voordoen als politieagent langs om deze bezittingen mee te nemen. In zeker vier gevallen werden bij een huisbezoek kostbare bezittingen gestolen. Dat laatste gebeurde in Purmerend, Monnickendam en Landsmeer. Opvallend is dat de signalementen van de daders uiteenlopen. Mede daardoor lijkt het er sterk op dat een georganiseerde bende achter de misleiding en diefstallen zit.

