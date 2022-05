Opsporing Verzocht: ‘Bolle Jos’ op Nationale Opsporingslijst

Jos Leijdekkers wordt gezien als een van de grote spelers in de cocaïnehandel in zowel Nederland als België. Hij wordt daarnaast verdacht van witwassen en heftige geweldsdelicten, waaronder de verdwijning en dood van Naima Jillal. Zij verdween op 20 oktober 2019 in Amsterdam. Uit onderschepte berichten blijkt dat Leijdekkers verantwoordelijk is voor haar verdwijning. Op een in beslag genomen telefoon werden foto’s gevonden van Jillal, ze is waarschijnlijk gemarteld en niet meer in leven.