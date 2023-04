Beelden zeer gewelddadige woningoveral in Opsporing Verzocht

Nederland - Angstige momenten voor de bewoners van een huis in Alphen aan den Rijn. Op zeer gewelddadige wijze werden zij op 24 oktober 2022 thuis overvallen. In Opsporing Verzocht is er op dinsdag 18 april aandacht voor deze zaak.