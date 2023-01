Nieuwe beelden liquidatiepoging Cor P. in Opsporing Verzocht

‘Tattookillers’

Cor P. was sinds 2020 voortvluchtig. Hij behoort tot de groep van zogenoemde ‘tattookillers’, een Nederlands moordcommando. P. zat eerder vast voor een liquidatiepoging in Amsterdam en werd verdacht van de moord op mede-tattookiller Onno Kuut. Inmiddels is Cor P. terug in Nederland en zit hij hier vast.