Tieners vanuit het niets ernstig mishandeld

Het viertal, van wie een jongen met krukken liep, leek bij een grotere groep jongeren te horen. De politie wil graag iedereen spreken die erbij was daar aan de Oostermoer, dus ook de jongens en meisjes die niet zelf bij het geweld betrokken waren maar toekeken.



Op camerabeelden die vanavond in Opsporing Verzocht worden getoond, is te zien dat het verdachte viertal de twee fietsers hebben getrapt en geslagen. De slachtoffers kregen ook trappen tegen het hoofd, zelfs nadat ze weerloos en verdwaasd op de grond lagen.



Alle zaken in de uitzending:

Tilburg - Gezocht in verband met schietincident: Delano Minguel Holder

Assen – Mishandeling

Rotterdam – Schietincident

Utrecht – Poging inbraak

Venray – Overval supermarkt

Katwijk – Schietincident

Delden – Kraak bij juwelier

Dordrecht – Poging beroving

Korter programma

Opsporing Verzocht is gedurende de zomer korter dan je gewend bent. Het programma duurt ongeveer een kwartier. In de ‘zomereditie’ zijn, gezien de korte uitzendtijd, geen vaste onderdelen zoals reconstructies te zien. Na 27 juni gaat de zomerstop in. De gebruikelijke uitzendingen van Opsporing Verzocht zijn weer te zien vanaf dinsdag 29 augustus.



Opsporing Verzocht wordt vanavond uitgezonden op NPO2 vanaf 21.05 uur. De herhaling is woensdag 7 juni te zien op NPO2 vanaf 13.20 uur.