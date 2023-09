Ernstige mishandeling na Vierdaagse-feesten

Het is de nacht vrijdag 21 op zaterdag 22 juli. Een 62-jarige Wijchenaar bezocht de drukte van de feesten rond de Nijmeegse Vierdaagse en wandelt vanaf de Bloemerstraat in de richting van het Waterkwartier. Mogelijk volgen op dat moment twee mannen hem.

Rond 02.00 uur komt hij op de Weurtseweg aan. Ter hoogte van de kruising met de Heselaan vallen de twee onbekende mannen hem ineens aan. Een trap in de rug zorgt dat hij valt, waarop het tweetal hem schopt en slaat. Voorbijgangers weten tussen hen in te komen. Waarna de belagers zich uit de voeten maken.

In het ziekenhuis blijk hoe ernstig gewond het slachtoffer is: een gebroken sleutelbeen, een gekneusde onderrug, een aantal gebroken ribben en een zware hersenschudding.