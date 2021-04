Opsporing Verzocht: explosie bij huis agent

Zondag 13 december 2020 wordt rond 01.45 uur brand gesticht bij een huis aan de Boksprong. Op dat moment zijn een moeder en twee jonge kinderen in de woning aanwezig. De agent zelf is op dat moment aan het werk. Na de brandstichting klinkt een luide explosie. Onderzoek wijst uit dat die is veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk in combinatie met een brandbare stof. Gelukkig is niemand gewond geraakt door het vuur of de explosie, wel is er sprake van grote schade. Omdat het om de woning van een agent gaat, denkt de politie dat het een gerichte actie tegen de politieman was. In de uitzending worden onder meer beelden van de vermoedelijke dader getoond.