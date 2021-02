Tilburgse overvallen in Opsporing Verzocht

Nederland - Vanavond in Opsporing Verzocht onder meer aandacht voor twee woningovervallen in Tilburg waarbij bewoners werden bedreigd met een hakmes. De politie is op zoek naar een man die bij beide overvallen op 2 en 9 februari jl. betrokken is. Opsporing Verzocht toont beelden van de verdachte.