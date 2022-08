Man overleden door serie-oplichters

Wie zijn het?

Van de oplichters is bekend dat degene die het geld afpakte zich voordeed als directeur. Hij is rond de zestig jaar oud en spreekt Duits en gebrekkig Nederlands. De ander is jonger, lang en fors. Het kan zijn dat het duo zich heeft vermomd met brillen en pruiken.

Ze rijden veelal in dure auto’s met vervalste kentekenplaten, maar er lijkt bij een aantal oplichtingszaken ook een zwart met grijze Smart te zijn gebruikt.

Waarschijnlijk heeft het duo tussen maart en juni van dit jaar nog vijf keer toegeslagen in Limburg. Slachtoffers raakten daarbij een gezamenlijk bedrag van rond de half miljoen euro kwijt. Onderzoek wijst uit dat de daders na hun misdaden vaak richting België reden.

In Opsporing Verzocht vraagt de politie het publiek of zij de ware identiteit van de mannen herkent en mogelijk informatie over hun verblijfplaats, eventuele handlangers en de gebruikte auto’s heeft. Voor de tip die leidt tot de oplossing van dit misdrijf wordt een beloning van 15.000 euro uitgeloofd.