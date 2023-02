Voortvluchtige Vuong kreeg mogelijk hulp

Informatie delen

Er moeten mensen zijn die meer kunnen vertellen over waar Vuong is. Als iemand weet waar hij verblijft, kan hij of zij vertrouwelijk contact opnemen via het Team Nationale Inlichtingen (TNI) op 088 661 77 34.

Uw gegevens komen via het TNI nooit bij de verdachte of zijn advocaat terecht, terwijl u als tipgever wel aanspraak kunt maken op de beloning van 30.000 euro. Delen kan ook via 0800-6070 en of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.