Verkeersruzie leidt tot ongeval met zwaar letsel

Een blauwe BMW reed die vrijdagmorgen over de snelweg. Om nog onduidelijke reden kreeg deze bestuurder het aan de stok met een andere verkeersdeelnemer, die in een grijze BMW reed. De grijze BMW ging eerst bumperkleven en daarna hinderlijk vlak voor de blauwe wagen rijden. De grijze auto remde plotseling hevig, waardoor de achterligger ook ineens flink op het rempedaal moest trappen. Achter deze blauwe auto kwam een motorrijder aangereden die niet meer tijdig kon uitwijken. Een botsing was het gevolg. De motorrijder hield aan het ongeval gecompliceerde breuken in het bovenbeen en de heup over. Het slachtoffer is voorlopig aangewezen op een rolstoel en moet zeker een jaar revalideren.

Na het ongeval reed de grijze auto door. De politie is op zoek naar deze wagen en de bestuurder. Het gaat dus om een grijze BMW uit de 3-serie, vermoedelijk van het type E90. Het voertuig zou schade aan de dorpel en langs de gehele rechterkant hebben.