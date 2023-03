Veel vragen rond dood 48-jarige man in Hoofddorp

Nederland - In Opsporing Verzocht vanavond aandacht voor de dood van een 48-jarige man in Hoofddorp. De man werd 7 maart ‘s ochtends ernstig gewond gevonden in een woning aan de Egholm in de Hoofddorpse wijk Bornholm. Hulp van gealarmeerde hulpdiensten mocht niet meer baten. Wat er met het slachtoffer gebeurd is, is nog onduidelijk. Vanavond komt de politie met nieuwe informatie.