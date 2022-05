Opsporing Verzocht: twee Rotterdamse ondernemers bedreigd

Op 21 maart kwamen drie mannen langs bij een carwash van een van de ondernemers. Een vierde man maakte de eigenaar van de autowasserette telefonisch duidelijk dat hij geld moest betalen, anders ‘zou hij het wel merken.’ Drie dagen later werd aan dat dreigement gehoor gegeven en opende een man op 24 maart het vuur op de carwash. Op andere dagen volgde meer beschietingen. Hierdoor is er in Rotterdam-West veel onrust ontstaan. De politie wil deze dreigende situatie zo snel mogelijk stoppen en wil graag informatie over wie erachter kan zitten en/of wie de uitvoerders zijn.



