Getuigen dodelijk schietincident Almere gezocht

Nederland - Na meldingen op donderdagavond 3 november over een schietincident in Almere, vonden agenten een zwaargewonde man op straat. De man overleed later aan zijn verwondingen. Via Opsporing Verzocht vraagt de politie op dinsdag 8 november het publiek om informatie over de fatale gebeurtenis. In de uitzending deelt de politie de naam van het slachtoffer. Ook is dan een foto van hem te zien.