Brandstichting meubelzaak in Opsporing Verzocht

Rond vier uur in de nacht liepen de twee mannen naar de ingang van de meubelzaak. Eén van hen had een jerrycan bij zich, de andere een moker. Ze sloegen de ruit in en niet veel later laaide het vuur in de winkel op. Uit onderzoek blijkt dat de daders in de buurt van de meubelzaak in een grijze Opel Corsa zijn gestapt en daarna zijn weggereden via het Spijkerkwartier. Door het tonen van de beelden hoopt de politie meer informatie te ontvangen over de eigenaar van de Opel Corsa, en vooral over de inzittenden.