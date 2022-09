Rolexen gestolen met fors geweld

Extreem geweld

Bij de overval is extreem geweld gebruikt. Zowel de man als de vrouw raakten gewond. De man moest zelfs naar het ziekenhuis, waar bleek dat hij door de klappen een zware hersenschudding had opgelopen. Ook was zijn oogkas op twee plekken gebroken.

In Opsporing Verzocht worden onder meer beelden van de daders en de Rolexen getoond. Het publiek wordt gevraagd of zij een van de overvallers herkent en/of informatie over de horloges heeft. Delen van informatie kan via 0800 - 6070 of als u liever anoniem wilt blijven via 0800-7000 of het tipformulier op www.meldmisdaadanoniem.nl.