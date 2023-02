Ongeval met mountainbiker in Opsporing Verzocht

Een afdaling in het Amsterdamse Bos liep dramatisch af voor een 61-jarige mountainbiker. Op woensdag 29 mei 2020 botste hij hard op een balk, werd gelanceerd en brak onder andere verschillende nekwervels. Vermoedelijk is de balk er met opzet neergelegd.



Het slachtoffer, de tot dan toe kerngezonde Frits van de Voort, liep door de val een dwarslaesie op en heeft sindsdien niet meer kunnen lopen. Na 2,5 jaar revalidatie zonder uitzicht op verbetering en met veel pijn heeft hij uiteindelijk gekozen voor euthanasie.

Opwarmronde

Zo’n tien minuten voordat Van de Voort ten val kwam, heeft hij de afdaling ook al gereden als opwarmronde. Op dat moment lag de balk er nog niet. Vermoedelijk is de balk er die woensdag 29 mei 2020 aan het begin van de middag door een of meerdere personen neergelegd.

Onenigheid

Het slachtoffer fietste in coronatijd bijna dagelijks met een groep vrienden door het Amsterdamse Bos. Af en toe zorgde dit voor boze blikken van wandelaars en discussies over de vraag of mountainbiken wel of niet is toegestaan. Mountainbiken is overigens niet verboden in het bos; wel moeten de beoefenaars altijd rekening houden met wandelaars.

Beloning

Er ligt een beloning klaar van 15.000 euro voor de tip die leidt naar degene(n) die de balk heeft of hebben neergelegd.

In het programma is ook een terugkoppeling naar zaken uit de vorige uitzending.

