Doodgestoken man in Den Haag; getuigen gezocht

In een portiek aan de Erasmusweg in de Hofstad wordt die februaridag rond 18.15 uur een zwaargewonde man gevonden. Hij blijkt te zijn neergestoken. Het slachtoffer leeft op dat moment nog, maar bezwijkt later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De politie onderzoekt de zaak en vraagt mensen die meer weten zich te melden. In de tv-uitzending van het opsporingsprogramma worden beelden van een aantal van deze mogelijke getuigen getoond. Omdat ze als getuige worden gezien, zullen hun gezichten om privacyredenen onherkenbaar worden gemaakt. De politie hoopt dat iemand – of de getuigen zelf – deze mensen herkent aan bijvoorbeeld kleding en lichaamsbouw.

In de uitzending geeft de politie ook meer informatie over het slachtoffer zelf.