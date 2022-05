Opsporing Verzocht: Sedar Soares

Jarenlang dacht de politie dat Sedar is doodgeschoten omdat hij sneeuwballen gooide naar een automobilist. Inmiddels gaat het coldcaseteam van Rotterdam uit van een ander onderliggend scenario. Op het moment dat Sedar en zijn vrienden in de sneeuw speelden heeft er waarschijnlijk een ripdeal plaatsgevonden bij het metrostation. De politie denkt dat Sedar daar het volstrekt onschuldige slachtoffer van is geworden, omdat hij op de verkeerde tijd op de verkeerde plek was. Door dit nieuwe scenario wil het coldcaseteam opnieuw in contact komen met getuigen. Daarom wordt er vanavond een oproep gedaan in Opsporing Verzocht aan iedereen die meer over de zaak weet.