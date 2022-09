Poging zware mishandeling in Opsporing Verzocht

Nederland - Een storingsmonteur is op 29 april in een metrostation in Amsterdam met een mes bedreigd en aangevallen. Dit gebeurde nadat hij een onbekende man aansprak op het opentrappen van een toegangspoortje. Hij raakte daarbij niet gewond. De politie toont vanavond beelden van de opvallend agressieve verdachte in Opsporing Verzocht, met de vraag aan het publiek om te helpen dit misdrijf op te lossen.