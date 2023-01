Dader gezocht die 13-jarig meisje misbruikte

Boos verliet de tiener begin januari vorig jaar haar huis. Haar moeder ging nog achter haar aan, maar verloor haar dochter uit het zicht. Het meisje had haar telefoon uitgezet, zodat haar locatie niet was te traceren. Die nacht lukte het haar niet om een slaapplek bij een bekende te vinden. Hierop besloot ze tot de ochtend te blijven lopen.

Op een gegeven moment liep ze over de Schiedamse Vest en ontmoette daar de latere verdachte. De twee raakten met elkaar in gesprek en liepen samen op. Hij gaf aan 27 te zijn en sinds mei 2021 in Nederland te verblijven. Hij sprak Engels met haar, maar tijdens een telefoongesprek praatte hij Spaans. Het vermoeden bestaat dat hij uit een Spaanstalig land komt.

Bij de Rozentuin van het Museumpark vergreep de man zich aan het meisje. Nadat hij op zijn fiets in de richting van de Maastunnel vertrok, durfde het slachtoffer haar telefoon aan te zetten en hulp in te schakelen.

De politie weet nog niet wie de man is. In de Opsporing Verzocht-uitzending van dinsdag 24 januari worden bewakingsbeelden getoond waarop de man te zien is. Personen die de man herkennen worden gevraagd contact met de politie op te nemen.