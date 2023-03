Was ‘The North Sea Man’ uit Duitse cold case Nederlands?

Nederland - Al bijna dertig jaar breekt de Duitse politie zich het hoofd over ´The Gentleman´of ‘The North sea man’; het nog altijd onbekende slachtoffer in een mysterieuze cold case. Dit gaat om een man die in 1994 dood in de Noordzee werd aangetroffen. Nieuw onderzoek wijst uit dat de oplossing misschien wel eens in Nederland zou kunnen liggen.