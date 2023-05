Nepagenten beroven autohandelaren

In maart sloegen de daders meerdere malen hun slag. Vooral in het oosten van Noord-Brabant. Het vermoeden bestaat dat ze ook elders in Nederland slachtoffers hebben gemaakt.

Hoe gingen de nepagenten te werk? In Veghel liet een van hen op 15 maart een zogenaamd politie-identiteitsbewijs zien aan de Kazachstanse inzittenden van een huurauto. Hen werd bijna 35.000 euro afhandig gemaakt. Diezelfde dag beroofden ze een Roemeense bestuurder die in een autoambulance reed. Ze lieten de man de wagen aan de kant zetten. Vervolgens werd het slachtoffer uit het voertuig getrokken en met een vuurwapen bedreigd. Bij hem haalden ze zo’n 16.000 euro uit zijn jaszakken.

Een belangrijke overeenkomst bij de incidenten is de auto waarin de daders reden. Dit is een witte BMW stationwagen met gestolen Nederlandse kentekenplaten. De auto heeft een zonnedak en achterin zitten geblindeerde ruiten. Opvallend is een groen milieusticker die in Duitsland verplicht is.

In Opsporing Verzocht worden onder meer bewakingsbeelden van een man getoond. De man bestuurde op 14 maart de auto, maar het is nog onbekend of hij iets met een of meer van de berovingen heeft te maken.