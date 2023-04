Woningoverval en gewelddadige ontvoering Zaandamse ondernemer

Het slachtoffer loopt op dinsdag 30 augustus 2022 rond 04:30 uur naar zijn huis aan de Stadskwekerij. Ineens overmeesteren drie mannen hem en sleuren hem een witte Volkswagen Transporter in. Met vastgebonden handen zit hij twee uur lang opgesloten in de bestelbus. Ondertussen doorzoeken twee daders zijn huis. Als ze geen geld vinden, nemen ze de ondernemer mee naar binnen. Onder dwang moet hij aanwijzen waar geld ligt. Zodra de buit binnen is, vertrekken de drie. Het slachtoffer moet voor medische behandeling aan onder meer kneuzingen aan zijn gezicht naar het ziekenhuis.

Met de bankpas van de ondernemer is later die ochtend geprobeerd geld te pinnen in Amsterdam.In Opsporing Verzocht worden onder meer vragen gesteld over de daders en de witte bestelbus.