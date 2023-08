Bejaarde man overvallen in zorgcomplex

Nederland - Een 82-jarige bewoner van een zorgcomplex in het Limburgse Margraten is op 19 april 2023 zijn kamer aan het stofzuigen. De bewoner heeft net zijn ramen en deur opengezet om te luchten, als plotseling twee mannen in zijn woonkamer staan. Eén van hen roept: ‘Je geld of je leven.’ Het geschrokken slachtoffer geeft twee bankpassen af en blijft daarna met trillende handen in zijn stoel zitten.